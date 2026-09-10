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10 сентября 2026, 17:14

Силы обороны поразили пункты управления БПЛА, склады и три РЛС россиян

10 сентября 2026, 17:14
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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На протяжении 9 сентября и в ночь на 10 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Донецке украинские военные поразили место хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников типа "Герань"/"Гербера".

Кроме того, поражены пункты управления подразделений БПЛА врага в Осипенко и Токмаке Запорожской области, а также в Камышеватом, Ясногоровке и Очеретином Донецкой области. В Луганском и Зайцево Донецкой области под удар попали пункты управления российских подразделений, а в районе Довжанска в Луганской области – склад боеприпасов.

Также Силы обороны эффективно отработали по территории РФ: в Брянской области поражены три радиолокационные станции – в Павлине, Картушине и Антоновке (в том числе РЛС "Небо-СВ").

В Трубчевске Брянской области поражен наземный ретранслятор, с помощью которого россияне управляли ударными дронами "Герань" и "Гербера".

Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям врага продолжается.

Напомним, Силы обороны ударили по порту в Махачкале, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана. Также подтверждено поражение трех кораблей в Новороссийске РФ.

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