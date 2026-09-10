Атака на Павлоград: среди пострадавших – двое спасателей
В Павлограде во время ликвидации последствий российского удара 10 сентября пострадали спасатели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Во время ликвидации последствий вражеской атаки травмированы двое сотрудников ГСЧС. Их госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.
К ликвидации последствий привлечены 42 спасателя и 13 единиц техники ГСЧС.
На месте попадания вспыхнули магазин, торговые павильоны и автомобили.
Напомним, днем 10 сентября российские войска нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда на Днепропетровщине. Известно о двух погибших и 18 раненых.
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