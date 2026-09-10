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10 вересня 2026, 18:55

На Львівщині жінка зіпсувала фарбою таблички на честь зниклих безвісти військових

10 вересня 2026, 18:55
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався у Дрогобичі. Місцеві жителі стали поширювати у соцмережах інформацію про те, що на одній з вулиць пошкоджені таблички на честь зниклих безвісти героїв

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У соцмережах правоохоронці побачили публікацію про те, що на вулиці Шептицького у Дрогобичі хтось замалював фарбою таблички, встановлені на лавках на честь зниклих безвісти воїнів. Ці таблички встановили лише нещодавно, 8 вересня, коли був День міста.

Тепер стало відомо, що затримали 58-річну жінку. Про її мотиви нічого невідомо. Тепер їй загрожує покарання: накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.

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