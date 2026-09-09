В Полтавской области вражеские дроны атаковали предприятие и дома: есть раненая
Утром 9 сентября российская армия атаковала беспилотниками Полтавскую область
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Зафиксировано попадание БПЛА по территории частного предприятия и частного сектора Кременчугской громады. В результате атаки повреждены частные домовладения.
Пострадала 56-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести, медики оказывают ей необходимую помощь.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, утром 9 сентября в Киеве вражеский БпЛА попал в 24-этажку: вспыхнул пожар, разрушены стены. В результате атаки пострадали шесть человек.
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