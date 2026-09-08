Фото: прокуратура

Подія сталася 7 вересня близько 17:30 на території меблевого цеху в одному з сіл Красненської громади у Золочівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби поліції та прокуратури.

Під час виконання робіт 17-річного хлопця затягнуло всередину пресувального верстата. Від отриманих важких травм підліток, житель селища Красне, помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування, призначена низка експертиз, а також встановлюються особи, відповідальні за дотримання правил безпеки на виробництві.

Нагадаємо, у серпні у Вінниці на підприємстві загинув робітник. Під час виконання ремонту шнекового навантажувача чоловік втратив рівновагу та впав.