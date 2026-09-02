РФ атакует Киев: в столице уже семеро пострадавших

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В Киеве в результате российской атаки пострадали по меньшей мере семь человек. Пятерых из них медики госпитализировали

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, экстренные службы работают на местах попаданий в Шевченковском районе столицы.

Российские ударные беспилотники атаковали центральную часть города, работала противовоздушная оборона.

Также в Голосеевском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в складское здание. На место направили экстренные службы.

Жители столицы призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Как известно, с самого утра 2 сентября россияне атакуют Киев и область.

В Голосеевском районе зафиксировали возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА. А в центре столицы – попадание по зданию университета, сообщалось о пострадавших.