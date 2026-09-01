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01 вересня 2026, 22:56

У Львові з квартири вилучили 34 котів та черепаху через загрозу забрати дитину

01 вересня 2026, 22:56
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Фото: скриншот із відео
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У Львові з квартири місцевої жительки волонтери "Домівки врятованих тварин" разом із представниками виконавчої служби забрали 34 котів та черепаху. Ще двох котів мають забрати з помешкання згодом

Про це повідомив керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський повідомив, передає RegioNews.

За його словами, раніше волонтери вже допомагали жінці — зокрема, стерилізували її котів та привозили корм. Цього разу вона звернулася до них із проханням забрати "трішки котів", однак під час приїзду з’ясувалося, що у квартирі перебуває майже 40 тварин.

Жінка погодилася віддати тварин, оскільки, за її словами, через їхню велику кількість органи виконавчої служби могли забрати дитину. У квартирі дозволили залишити лише одного кота. Зі слів Залипського, дитині ще немає року.

"Сьогодні ми вже разом з виконавчою поїхали на місце, забирали цих котів. Спочатку нам сказали, що їх двадцять, насправді їх є тридцять чотири, ми забрали, і два ще треба забрати звідти, бо дозволили залишити тільки одного кота. Також ми ще серед тих котів знайшли черепаху, яка просто приклеїлася до підлоги в куточку, бо вона вся була в котячих відходах", — розповів Орест Залипський.

Волонтери також знайшли на кухні під стільцем черепаху. Тварина була забруднена котячими відходами.

Наразі всіх вилучених тварин обстежують. На них чекають обробка від паразитів, вакцинація та, за необхідності, лікування.

У "Домівці врятованих тварин" зазначили, що раніше допомагали жінці кормом за умови, що вона не братиме нових тварин.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.

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