На шахті "Межирічанська" на Львівщині сталася смертельна аварія
У Шептицькому Львівської області на шахті "Межирічанська" №3 стався обвал породи, внаслідок якого загинув 37-річний шахтар
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
За його словами, аварія сталася 27 серпня. Внаслідок обвалу загинув 37-річний Сергій Скобилко.
"Сьогодні на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко", — написав Козицький.
Він висловив співчуття родині, близьким та колегам загиблого.
Трагедія сталася напередодні Дня шахтаря, який в Україні відзначають в останню неділю серпня.
Нагадаємо, що на Криворіжжі 26 серпня під час виконання підземних робіт загинули троє гірників. Через надзвичайну ситуацію працівники опинилися в найнижчій точці шахтного ствола — на горизонті 1568 метрів, де збирається вода.