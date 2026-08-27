У Львові проведуть акцію вдячності українським військовим: як приєднатись

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У Львові планують провести акцію на честь українських військових. Основна мета: висловити вдячність та повагу

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченку планують провести акцію вдячності та поваги до українських військових. Організатори називають це нагодою особисто подякувати тим, хто служить у ЗСУ, а також вшанувати пам'ять героїв, які загинули на фронті.

Зокрема, учасники зможуть написати слова подяки для військових. Акція відкрита для всіх.

Коли це відбудеться:

30 серпня;

12:30;

Львів, площа біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.