В Киеве наркоторговца приговорили к 9 годам за решеткой

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд признал виновным 24-летнего мужчину в незаконном приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

За поддержание публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева Оболонский районный суд Киева признал 24-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте психотропных веществ (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Подозреваемый фасовал приобретенные психотропы и продавал через закладки в Оболонском районе.

Задержан был в октябре 2024 года. С собой у мужчины было 40 свертков из PVP, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта. В общей сложности у него изъяли более 183 свертки с психотропными веществами, которые он планировал продать – PVP и амфетамин.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Напомним, что в Одессе судили мужчину, причастного к продаже кокаина. Наркотики он прятал в рюкзаке маленькой дочери.