В Ровенской области в ДТП столкнулись электровелосипед и мотоцикл: оба водителя в больнице

Фото: полиция Ровенской области

В поселке Рокитное Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались оба водителя, их госпитализировали в больницу

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 21 июля около 14.45 на улице Независимости.

По предварительным данным следствия, 68-летний местный житель, управлявший электровелосипедом Fada, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Forte под управлением 34-летнего жителя Ракитного.

В результате ДТП оба водителя получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Их доставили в больницу. Кроме того, у водителя мотоцикла медики диагностировали переломы руки и ребер.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к досудебному расследованию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Ивано-Франковске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 21 июля и в которой травмировался 5-летний ребенок.