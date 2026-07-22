В Закарпатье военный СЗЧ оказался наркокурьером

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В Закарпатской области судили военного. Оказалось, что он самовольно покинул воинскую часть и стал наркокурьером

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в декабре 2024 года военный самовольно покинул воинскую часть. Затем он занимался доставкой наркотических веществ в разные регионы Украины.

Известно, что он оставил часть психотропного вещества Альфа-PVP весом более 800 г под мостом в селе Острица Черновицкой области. После этого его автомобиль остановили на блокпосте и при осмотре обнаружили запрещенные вещества.

На суде военный признал вину. Ему назначили 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что ранее в Днепре правоохранители разоблачили деятельность двух организованных наркогруппировок, наладивших сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропов. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около 5 миллионов гривен.