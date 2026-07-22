13:00  22 июля
В Киевской области пьяный подросток насмерть сбил мужчину
09:59  22 июля
В Харьковской области трое детей упали в реку: 11-летняя девочка погибла
08:09  22 июля
Нападение на салон красоты в Киеве: неизвестные оставили части туш животных и облили фасад
UA | RU
UA | RU
22 июля 2026, 14:55

В Закарпатье военный СЗЧ оказался наркокурьером

22 июля 2026, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области судили военного. Оказалось, что он самовольно покинул воинскую часть и стал наркокурьером

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в декабре 2024 года военный самовольно покинул воинскую часть. Затем он занимался доставкой наркотических веществ в разные регионы Украины.

Известно, что он оставил часть психотропного вещества Альфа-PVP весом более 800 г под мостом в селе Острица Черновицкой области. После этого его автомобиль остановили на блокпосте и при осмотре обнаружили запрещенные вещества.

На суде военный признал вину. Ему назначили 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что ранее в Днепре правоохранители разоблачили деятельность двух организованных наркогруппировок, наладивших сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропов. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около 5 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СОЧ военный суд Закарпатье
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
За российскую музыку в заведениях могут штрафовать до 170 тысяч гривен
22 июля 2026, 14:37
Россияне атаковали АЗС в Харькове FPV-дроном: пострадали пять человек
22 июля 2026, 14:18
На Буковине аферисты украли у людей сотни тысяч - украинцев предупредили о схеме
22 июля 2026, 13:55
Украинцам могут повысить тарифы на газ и свет: когда ожидать изменения
22 июля 2026, 13:49
В Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током: парни в реанимации
22 июля 2026, 13:42
В Винницкой области мужчина едва не утонул в Днестре, пытаясь вплавь добраться до Молдовы
22 июля 2026, 13:23
В ВСУ сменяют руководство: новым начальником Генштаба станет Игорь Скибюк
22 июля 2026, 13:15
В Киевской области пьяный подросток насмерть сбил мужчину
22 июля 2026, 13:00
На Волыни задержали дельца, обещавшего "списать" пограничника со службы за $20 тысяч
22 июля 2026, 12:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Бутусов
Валерий Пекар
Все блоги »