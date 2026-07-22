Миллионы наличных и арсенал оружия: в Запорожье обезвредили группировки во главе с криминальным авторитетом

Фото: Нацполиция

В Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой, по данным следствия, входили 13 человек, в том числе местный уголовный авторитет

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

В полицию обратился местный предприниматель с уведомлением о краже профессионального холодильного оборудования со склада на сумму 1,7 миллиона гривен.

Правоохранители оперативно установили лиц, причастных к преступлению. По данным следствия, в состав организованной преступной группы входило 13 человек, среди которых местный криминальный авторитет.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции провели 29 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, местам их работы и в складских помещениях, где хранилось похищенное имущество.

Во время обысков правоохранители изъяли арсенал – пистолеты, автоматы, гранаты, охотничьи ружья, значительное количество боеприпасов, а также 1,6 миллиона гривен и 200 тысяч долларов.

Кроме того, на одном из складов полицейские обнаружили и изъяли украденное холодильное оборудование.

Напомним, что в Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ.