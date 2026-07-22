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22 липня 2026, 16:40

У Львові чоловік викинув собаку з вікна

22 липня 2026, 16:40
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Фото: Національна поліція
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У Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. До поліції звернулись місцеві жителі

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Місцеві жителі повідомили поліції, що на вулиці Шота Руставелі господар нібито викинув з вікна собаку породи малінуа. В якому стані наразі тварина - не уточнюється.

"За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові жінка жорстоко побила собаку. Це сталось на очах у маленької дитини.

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