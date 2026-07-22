Обворовывал продуктовые магазины: в Днепре разоблачили серийного вора

Фото: полиция Днепропетровской области

Следователи Днепра сообщили о подозрении горожанину, совершившему серию имущественных преступлений. Подозреваемый дважды проникал в продуктовые магазины в Новокодаком районе города, откуда похищал имущество и товар

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступления были совершены в апреле и мае в городе Днепре. В первом случае на улице Доблестной подозреваемый повредил металлическую дверь магазина, проник внутрь и похитил мобильный телефон и товар.

Впоследствии аналогичное преступление он совершил на Воздвиженском спуске — повредил защитные ролеты, попал в помещение и завладел товаром. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 тысяч гривен.

Оперативники криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Днепра.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Днепре суд приговорил мужчину, который, работая на предприятии, похитил из складского помещения работодателя 1 миллион гривен.