В Киеве разоблачили схему миллионного хищения на антидроновой защите

Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили схему хищения средств при реализации договора с одной из государственных компаний по обустройству антидроновой защиты одного из объектов критической инфраструктуры. В общей сложности стоимость работ составила почти 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, заказчик должен был перечислить подрядчику аванс в размере около 80% стоимости работ при условии предоставления банковской гарантии. Однако предприниматель воспользовался этим механизмом и получил около 68 миллионов гривен авансом.

Однако, несмотря на то, что работы должны быть завершены в течение 240 дней с момента заключения договора, предприятие так и не начало ничего. В результате государство потеряло около 68 миллионов гривен. Предприниматель перечислил деньги на подконтрольные счета с целью дальнейшей легализации.

Теперь он получил подозрение.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.