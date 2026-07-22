ДТП на Заболотного в Киеве: движение транспорта в сторону Столичного шоссе существенно затруднено
В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Академика Заболотного затруднено движение транспорта в направлении Столичного шоссе. Водителей призывают учесть ситуацию при планировании маршрута
Об этом сообщили в Патрульной полиции, передает RegioNews .
Правоохранители рекомендуют водителям по возможности выбирать альтернативные пути объезда, чтобы избежать пробок.
Информация о причинах аварии и пострадавших пока не обнародована.
Напомним, что в Ивано-Франковске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 21 июля и в которой травмировался 5-летний ребенок
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