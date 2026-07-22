Вбив після конфлікту та сховав тіло в кюветі: на Львівщині затримали підозрюваного

Фото: Національна поліція

У Яворівському районі Львівської області правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 51-річного мешканця сусіднього села

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 20 липня в одному із сіл району в кюветі біля озера виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Слідство попередньо встановило, що напередодні, близько 00:30, біля місцевого магазину між чоловіками виник конфлікт. Під час суперечки 33-річний житель села, за версією правоохоронців, завдав потерпілому численних ударів руками та ножем у голову й шию, що призвело до смерті.

Після цього, як повідомляють у поліції, чоловік відтягнув тіло до кювету, поклав зверху велосипед і залишив місце події.

Правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного та затримали його. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрі під час сімейного конфлікту 62-річний чоловік жорстоко побив свою невістку металевою сковородою та арматурою. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні.