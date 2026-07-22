Фото: Гостаможслужба

В пункте пропуска "Краковец-Корчева" таможенники изъяли незадекларированные ноутбуки на 800 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Во время осмотра микроавтобуса Fiat Ducato, следовавшего из Польши, таможенники обнаружили незадекларированную партию ноутбуков.

38-летний житель Волыни выбрал для прохождения контроля "красный коридор" и задекларировал только бытовую технику и детский самокат. Однако во время проверки багажного отделения чиновники обнаружили 64 новеньких ноутбука марок Acer, Asus, Lenovo и других брендов.

Примерная стоимость изъятой техники составляет 800 тысяч гривен.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, в Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн. Это средство ограничено до ввоза в страну.