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В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно остается без электроснабжения часть потребителей в восьми регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 22 июля не прогнозируется. Потребителям рекомендуют, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Напомним, в ночь на 22 июля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", тремя управляемыми авиаракетами Х-59/69 и 216 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание на 12 локациях.