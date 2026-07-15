Смертельное ДТП во Львовской области: иномарка влетела в рейсовый автобус – в салоне были дети

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 14 июля около 19:30 на автодороге сообщением Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в селе Ланы Львовского района. Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, за рулем Kia Soul была 25-летняя женщина. Она столкнулась с рейсовым автобусом Setra.ю В результате столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в бетонную опору линии электропередач.

В результате ДТП женщина, которая была за рулем иномарки, получила травмы, от которых, к сожалению, скончалась в больнице. Травмы получили ее пассажиры: 4-летний ребенок и несовершеннолетние 14 и 17 лет, были травмированы.

"Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины проводят досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Ровенском районе будут судить водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 0,7 промилле, повлекший смертельное ДТП. Погибла 19-летняя пассажирка.