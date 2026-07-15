15:19  15 июля
В Николаевской области "шахеды" атаковали агропредприятие: есть погибший и раненый
14:05  15 июля
Украинский дрон атаковал российский Ми-8 в Белгородской области
12:40  15 июля
СБУ разоблачила жителя Киевщины, который помогал россиянам искать украинскую ПВО
UA | RU
UA | RU
15 июля 2026, 14:55

Смертельное ДТП во Львовской области: иномарка влетела в рейсовый автобус – в салоне были дети

15 июля 2026, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 14 июля около 19:30 на автодороге сообщением Мукачево-Ивано-Франковск-Львов в селе Ланы Львовского района. Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, за рулем Kia Soul была 25-летняя женщина. Она столкнулась с рейсовым автобусом Setra.ю В результате столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в бетонную опору линии электропередач.

В результате ДТП женщина, которая была за рулем иномарки, получила травмы, от которых, к сожалению, скончалась в больнице. Травмы получили ее пассажиры: 4-летний ребенок и несовершеннолетние 14 и 17 лет, были травмированы.

"Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины проводят досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, в Ровенском районе будут судить водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 0,7 промилле, повлекший смертельное ДТП. Погибла 19-летняя пассажирка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львовская область
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: грузовик раздавил легковушку
15 июля 2026, 11:12
На Львовщине легковушка влетела в трактор: погиб мужчина
15 июля 2026, 10:27
ДТП в Черкассах: мотоциклист попал в больницу после столкновения с Renault
14 июля 2026, 17:45
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
15 июля 2026, 16:22
В Киеве адвокат требовал 30 тысяч долларов за "правильное" разделение имущества при разводе
15 июля 2026, 16:20
Спасатели ликвидировали пожар в зоне отчуждения: радиационный фон в норме
15 июля 2026, 15:59
Враг атаковал жилые кварталы Харькова, пылают квартиры
15 июля 2026, 15:50
В Николаевской области "шахеды" атаковали агропредприятие: есть погибший и раненый
15 июля 2026, 15:19
На Черниговщине с реки подняли тело 17-летнего парня – раньше утонул его маленький брат
15 июля 2026, 14:30
Украинский дрон атаковал российский Ми-8 в Белгородской области
15 июля 2026, 14:05
Россияне ударили по Днепропетровщине: есть погибший
15 июля 2026, 13:35
В Одесской области часть получила 15 миллионов за военных, которых не существовало
15 июля 2026, 13:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Ярыш
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »