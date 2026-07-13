Пьяное ДТП с погибшим: в Ровенской области завершено расследование дела водителя-виновника

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В Ровенском районе предстанет перед судом водитель легкового автомобиля, который в состоянии алкогольного опьянения — прибор «Драгер» показал 0,7 промилле — стал виновником ДТП со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Следователь установил, что 27-летний житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на бетонную конструкцию.

В результате ДТП водителя автомобиля и трех пассажиров госпитализировали. У 18-летнего и 29-летнего жителей областного центра диагностировали множественные переломы и ушибы. Еще одна из пассажирок, 19-летняя жительница Волыни, от полученных тяжелых травм через 7 дней скончалась в больнице.

Следователь переквалифицировал уголовное производство.

27-летнему жительнице сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, что в Киеве 13 июля из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на улице Борщаговской.