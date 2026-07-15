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15 июля 2026, 13:00

В Одесской области часть получила 15 миллионов за военных, которых не существовало

15 июля 2026, 13:00
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Фото: Национальная полиция
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В Одесской области будут судить участников преступной группы из командования воинской части. Речь идет об ущербе государству на сумму более 15 миллионов гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, командир отдельного батальона вместе с тремя заместителями и командиром роты в течение 2022-2025 годов занимались схемой хищения средств. Эти деньги были выделены из бюджета на денежное довольствие военных.

Однако командиры и их заместители оформляли на работу мужчин фиктивно. В результате "новенькие" проходили службу только на бумаге, за что на их имена начисляли зарплаты и премии. Деньги впоследствии участники схемы делили между собой.

Известно, что таких "мертвых душ" было не менее 19, а участники схемы "заработали" более 15 миллионов гривен.

"В настоящее время обвинительные акты направлены в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, ранее майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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