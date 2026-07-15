Россияне ударили по Днепропетровщине: есть погибший
Российские оккупанты утром 15 июля атаковали Днепропетровщину. К сожалению, в результате удара погиб местный житель
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Ганжи, россияне атаковали Криворожский район. В результате атаки на трассе в Софиевской общине погиб 62-летний водитель грузовика.
В Глееватской общине пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина. Медики оказали им помощь.
Напомним, российские войска с утра 15 июля атаковали Одессу.
Артиллерия и дроны: враг нанес серии ударов по жилым кварталам ХерсонаВсе новости »
14 июля 2026, 21:58Вражеский дрон попал в локомотив грузового поезда на Днепропетровщине: что известно
14 июля 2026, 09:11Враг почти 20 раз атаковал Днепропетровщину дронами: повреждены агрофирмы, АЗС и дома
14 июля 2026, 07:43
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
Украинский дрон атаковал российский Ми-8 в Белгородской области
15 июля 2026, 14:05В Одесской области часть получила 15 миллионов за военных, которых не существовало
15 июля 2026, 13:00СБУ разоблачила жителя Киевщины, который помогал россиянам искать украинскую ПВО
15 июля 2026, 12:40На Харьковщине нашли мать, которая жестоко избила ребенка: у нее оказалось еще трое детей
15 июля 2026, 12:05На Черниговщине в реке нашли мертвым 10-летнего мальчика
15 июля 2026, 11:30Смертельное ДТП на Днепропетровщине: грузовик раздавил легковушку
15 июля 2026, 11:12Власть и безумные деньги: две причины увольнения Федорова
15 июля 2026, 10:57Россияне сбросили шесть КАБов на Сумы: есть попадание возле медучреждений, три человека погибли
15 июля 2026, 10:42На Львовщине легковушка влетела в трактор: погиб мужчина
15 июля 2026, 10:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты