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15 июля 2026, 13:35

Россияне ударили по Днепропетровщине: есть погибший

15 июля 2026, 13:35
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Фото: ОВА
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Российские оккупанты утром 15 июля атаковали Днепропетровщину. К сожалению, в результате удара погиб местный житель

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Ганжи, россияне атаковали Криворожский район. В результате атаки на трассе в Софиевской общине погиб 62-летний водитель грузовика.

В Глееватской общине пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина. Медики оказали им помощь.

Напомним, российские войска с утра 15 июля атаковали Одессу.

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