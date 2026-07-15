Враг атаковал жилые кварталы Харькова, пылают квартиры

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Российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову, применив управляемую авиабомбу и беспилотники. В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате удара загорелась квартира на шестом этаже. На месте работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки.

Кроме того, по предварительным данным, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова.

Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате удара КАБом пострадали три человека.

"В настоящее время известно о трех пострадавших в результате удара КАБ в Киевском районе. Медики оказывают необходимую помощь. Все наши экстренные службы – на месте попадания", – отметил начальник Харьковской ОВА.

Информация о последствиях атак уточняется. На местах ударов продолжают работать спасатели, медики.

Напомним, что российские оккупанты утром 15 июля атаковали Днепропетровщину . К сожалению, в результате удара погиб местный житель.