Смертельна ДТП на Львівщині: іномарка влетіла в рейсовий автобус - у салоні були діти

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 14 липня близько 19:30 на автодорозі сполученням Мукачево-Івано-Франківськ-Львів у селі Лани, Львівського району. Іномарка зіткнулась з рейсовим автобусом

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом Kia Soul була 25-річна жінка. Вона зіткнулась з рейсовим автобусом Setra.ю Внаслідок зіткнення легковик виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався у бетонну опору лінії електропередач.

Внаслідок ДТП жінка, яка була за кермом іномарки, отримала травми, від яких, на жаль, померла в лікарні. Травми отримали її пасажири: 4-річна дитина та неповнолітні віком 14 та 17 років, були травмовані.

"Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, в Рівненському районі судитимуть водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння – прилад Драгер показав 0,7 проміле, спричинив смертельну ДТП. Загинула 19-річна пасажирка.