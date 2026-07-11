В Киевской области ликвидировали масштабный пожар после российской атаки

Фото: ГСЧС Киевщины

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате российской атаки на один из объектов инфраструктуры Киевской области. Огонь охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, во время тушения пожара спасатели работали в сверхсложных условиях – при сверхвысоких температурах и под постоянной угрозой повторных вражеских ударов.

К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС Киевской области и Киева, спасатели сводного отряда ГСЧС, местная пожарная охрана, пожарная служба Международного аэропорта "Борисполь", а также три пожарных поезда.

Информация о пострадавших пока не сообщается.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. По предварительной информации, в результате атаки пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Наибольшие повреждения получили Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы столицы.