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11 июля 2026, 09:58

Россия атаковала Украину ракетами и 121 дроном: ПВО уничтожила 113 целей

11 июля 2026, 09:58
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 11 июля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические, управляемые авиационные и противорадиолокационные ракеты, а также 121 ударный беспилотник и дроны-имитаторы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, противник выпустил:

  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400,
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69,
  • две противорадиолокационные ракеты Х-31,
  • 121 беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников. Было обезврежено 113 воздушных целей.

В то же время, зафиксировано попадание шести баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных беспилотников на 11 локациях. Также обломки сбитых целей рухнули еще на трех локациях.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. Пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Наибольшие повреждения получили Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы столицы.

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