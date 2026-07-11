Россия атаковала Украину ракетами и 121 дроном: ПВО уничтожила 113 целей

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 июля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические, управляемые авиационные и противорадиолокационные ракеты, а также 121 ударный беспилотник и дроны-имитаторы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, противник выпустил:

шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400,

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69,

две противорадиолокационные ракеты Х-31,

121 беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских беспилотников. Было обезврежено 113 воздушных целей.

В то же время, зафиксировано попадание шести баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных беспилотников на 11 локациях. Также обломки сбитых целей рухнули еще на трех локациях.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. Пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Наибольшие повреждения получили Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы столицы.