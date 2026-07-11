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11 июля 2026, 09:19

Более 1000 российских ударов за сутки: на Запорожье погиб человек, 30 ранены

11 июля 2026, 09:19
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов областного центра один человек погиб, еще 30 получили ранения.

Оккупанты совершили 20 авиаударов по Запорожью и ряду населенных пунктов региона, в том числе Новониколаевке, Преображенке, Никольском, Светлой Долине, Широком и других.

Кроме того, российские войска атаковали область 748 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Малокатериновка, Орехов, Степногорск, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов.

Также зафиксировано 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 233 артиллерийских удара по общинам области.

В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили, гаражи и хозяйственные постройки. Поступило 169 сообщений о разрушении.

Напомним, российские войска в течение 10 июля почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, пять человек получили ранения. Повреждены инфраструктура, детсад, училище, частные дома и автомобили.

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