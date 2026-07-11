Более 1000 российских ударов за сутки: на Запорожье погиб человек, 30 ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов областного центра один человек погиб, еще 30 получили ранения.
Оккупанты совершили 20 авиаударов по Запорожью и ряду населенных пунктов региона, в том числе Новониколаевке, Преображенке, Никольском, Светлой Долине, Широком и других.
Кроме того, российские войска атаковали область 748 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Малокатериновка, Орехов, Степногорск, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов.
Также зафиксировано 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 233 артиллерийских удара по общинам области.
В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили, гаражи и хозяйственные постройки. Поступило 169 сообщений о разрушении.
Напомним, российские войска в течение 10 июля почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, пять человек получили ранения. Повреждены инфраструктура, детсад, училище, частные дома и автомобили.