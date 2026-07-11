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11 липня 2026, 10:50

На Львівщині в ДТП загинула 70-річна жінка, ще троє людей травмовані

11 липня 2026, 10:50
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Фото: Національна поліція
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня на автодорозі М-30 у місті Жидачів Стрийського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль "ЗАЗ Vida", яким керував 50-річний мешканець Івано-Франківської області, та "Volkswagen Transporter" під керуванням 68-річного жителя Нового Роздолу.

Внаслідок аварії 70-річна пасажирка "ЗАЗ Vida" отримала травми, несумісні з життям, і померла у кареті швидкої допомоги.

Також травмувалися водій "ЗАЗ Vida", 30-річна пасажирка цього автомобіля та водій "Volkswagen Transporter". Усіх потерпілих госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині ввечері 10 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ – Чоп у Гощанській громаді вантажний автомобіль збив велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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