Без шлема и водительских прав: в Ровенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в тяжелое ДТП

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в селе Подгайцы 4 июля около 8 утра произошло ДТП, в котором тяжело травмировался несовершеннолетний мотоциклист

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Установлено, что подросток никогда не получал водительское удостоверение и был без мотошлема.

Сообщение об аварии в селе Подгайцы поступило в полицию от медиков, 4 июля, около 8 утра.

Следователь на месте происшествия установил, что водитель мотоцикла Geon, 17-летний местный житель, не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный забор.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил множественные тяжелые травмы головы. Его в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. На данный момент пострадавший по-прежнему находится в коме.

Следователь начал досудебное расследование.

Напомним, что 3 июля около 18:40 произошло ДТП между населенными пунктами Виры и Линчин в Ровенском районе.