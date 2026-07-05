Без шлема и водительских прав: в Ровенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в тяжелое ДТП
В Ровенской области в селе Подгайцы 4 июля около 8 утра произошло ДТП, в котором тяжело травмировался несовершеннолетний мотоциклист
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Установлено, что подросток никогда не получал водительское удостоверение и был без мотошлема.
Сообщение об аварии в селе Подгайцы поступило в полицию от медиков, 4 июля, около 8 утра.
Следователь на месте происшествия установил, что водитель мотоцикла Geon, 17-летний местный житель, не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный забор.
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил множественные тяжелые травмы головы. Его в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. На данный момент пострадавший по-прежнему находится в коме.
Следователь начал досудебное расследование.
Напомним, что 3 июля около 18:40 произошло ДТП между населенными пунктами Виры и Линчин в Ровенском районе.