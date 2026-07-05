Сел за руль в нетрезвом состоянии и убил пассажиров: в Ковельском районе расследуют ДТП со смертельным исходом

Фото: полиция Волынской области

В Ковельском районе Волынской области в результате ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла погибли два человека, еще шестеро – пострадали

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Волынской области, передает RegioNews .

"Дорожно-транспортное происшествие случилось около 1 часа ночи в с. Новый Двор. Водитель ВАЗ, житель Турийска 1996 года рождения, во время движения столкнулся с припаркованной легковушкой. От удара Volkswagen отбросило на проезжую часть, где с ним столкнулся мотоцикл".

В результате аварии погиб водитель и пассажир ВАЗ, 2002 года рождения. Четверо пассажиров ВАЗ попали в больницу. Это жители Ковельского района: три девушки 2008, 2008, 2004 годов рождения и мужчина 1997 года рождения.

Руководитель ВАЗ имел состояние опьянения, по остальным лицам информация устанавливается.

Также в результате аварии травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла.

Более подробные обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа полиции, работавшая на месте происшествия всю ночь и продолжающая документирование последствий и установление обстоятельств. Сведения по факту внесены в ЕРДР по ч.4 ст. 286-1 УК Украины.

Напомним, что в Ровенской области в селе Подгайцы 4 июля около 8 утра произошло ДТП, в котором тяжело травмировался несовершеннолетний мотоциклист.