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01 липня 2026, 15:35

Львівщина потерпає від вогню: рятувальники гасять сміттєзвалище та сім осередків пожеж

01 липня 2026, 15:35
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Фото: ДСНС
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На Львівщині рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на території колишнього сміттєзвалища у Пустомитах. Одночасно в області гасять сім пожеж в екосистемах, де горять суха рослинність і торфовища

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

За даними ДСНС, площа пожежі на колишньому сміттєзвалищі у Пустомитах становить 750 кв. м. Гасіння ускладнює тління сміття на глибині кількох метрів. Рятувальники проливають окремі осередки займання та розбирають завали, щоб запобігти повторному загорянню.

Крім того, на території Львівської області зафіксували сім пожеж в екосистемах загальною площею понад 113 тис. кв. м. Осередки займання виникли у Львівському, Червоноградському та Яворівському районах.

Загалом до ліквідації пожеж у регіоні залучено понад 160 рятувальників та 33 одиниці техніки ДСНС.

У ДСНС нагадали, що за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф становить від 3 060 до 6 120 гривень, для посадових осіб — до 30 600 гривень. На територіях природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12 240 гривень.

Нагадаємо, що у травні в Закарпатській області була масштабна пожежа на території Верхньо-Воловецького лісництва.

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