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30 червня 2026, 09:45

У Львові мікроавтобус протаранив огорожу: травмовані троє пасажирів

30 червня 2026, 09:45
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Фото: поліція
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ДТП сталася у Львові 29 червня близько 18:00 на вулиці Старознесенській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 66-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав з дороги на узбіччя, де протаранив огорожу.

Травми отримали троє пасажирів мікроавтобуса – львів’яни віком 61, 63 та 66 років. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW та упав на дорогу. Від отриманих травм 21-річний юнак помер в кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

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