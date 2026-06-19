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19 июня 2026, 19:30

На Львовщине пограничники разоблачили "миллионную гуманитарку"

19 июня 2026, 19:30
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Фото: Госпогранслужба
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В пункте пропуска "Угринов" пограничники разоблачили схему ввоза авто. Эти машины ввозились из-за границы под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В частности, пограничники увидели Mercedes 1982 года прибывшего из Литвы выпуска. По документам, автомобиль якобы ехал в один из благотворительных фондов Харьковской области. Однако действительно оказалось, что фонд подтвердить это не может.

Ориентировочно этот автомобиль стоит около 1,2 миллиона гривен.

"По факту правонарушения составлен соответствующий протокол. Транспортное средство изъято на склад таможни", - сообщили пограничники.

Напомним, в Николаевской области задержали мужчину, который продавал гуманитарные автомобили для ВСУ. Правоохранители задержали фигуранта при получении от покупателя более 13 тысяч долларов за три автомобиля.

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