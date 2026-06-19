На Львовщине пограничники разоблачили "миллионную гуманитарку"

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В частности, пограничники увидели Mercedes 1982 года прибывшего из Литвы выпуска. По документам, автомобиль якобы ехал в один из благотворительных фондов Харьковской области. Однако действительно оказалось, что фонд подтвердить это не может.

Ориентировочно этот автомобиль стоит около 1,2 миллиона гривен.

"По факту правонарушения составлен соответствующий протокол. Транспортное средство изъято на склад таможни", - сообщили пограничники.

Напомним, в Николаевской области задержали мужчину, который продавал гуманитарные автомобили для ВСУ. Правоохранители задержали фигуранта при получении от покупателя более 13 тысяч долларов за три автомобиля.