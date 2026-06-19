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19 червня 2026, 19:30

На Львівщині прикордонники викрили "мільйонну гуманітарку"

19 червня 2026, 19:30
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Фото: ДПСУ
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У пункті пропуску "Угринів" прикордонники викрили схему ввезення авто. Ці машини ввозили з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зокрема, прикордонники побачили Mercedes 1982 року випуску, що прибув з Литви. За документами, автомобіль нібито їхав до одного з благодійних фондів на Харківщині. Проте насправді виявилось, що фонд підтвердити це не може.

Орієнтовно це авто коштує близько 1,2 мільйона гривень.

"За фактом правопорушення складено відповідний протокол. Транспортний засіб вилучено на склад митниці", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали чоловіка, який продавав гуманітарні автомобілі для ЗСУ. Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання від покупця понад 13 тисяч доларів за три автівки.

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