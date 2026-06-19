На Львівщині прикордонники викрили "мільйонну гуманітарку"

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зокрема, прикордонники побачили Mercedes 1982 року випуску, що прибув з Литви. За документами, автомобіль нібито їхав до одного з благодійних фондів на Харківщині. Проте насправді виявилось, що фонд підтвердити це не може.

Орієнтовно це авто коштує близько 1,2 мільйона гривень.

"За фактом правопорушення складено відповідний протокол. Транспортний засіб вилучено на склад митниці", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали чоловіка, який продавав гуманітарні автомобілі для ЗСУ. Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання від покупця понад 13 тисяч доларів за три автівки.