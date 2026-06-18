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18 червня 2026, 18:32

На Львівщині поліція викрила батька, який тривалий час ґвалтував рідну доньку

18 червня 2026, 18:32
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Львівщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного мешканця Мостиського району, який ґвалтував свою неповнолітню доньку

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що чоловік упродовж півтора року вчиняв сексуальне насильство щодо власної доньки. Матір дівчини було позбавлено батьківських прав.

Проживала дитина з батьком та молодшою сестрою. Чоловіка раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Перший встановлений епізод зґвалтування стався у 2024 році, коли дитині було 15 років. Насильство не припинилося навіть коли дівчина почала навчатися в училищі та переїхала жити в гуртожиток.

Про зґвалтування вона повідомила куратору в навчальному закладі, а та зв’язалася зі старшою сестрою студентки, яка і повідомила у поліцію.

У лютому цього року правоохоронці затримали батька у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці.

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