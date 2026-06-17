Фото: поліція

ДТП сталася 16 червня близько 16:00 у селі Гребенів Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Opel Ampera не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся в річку.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 27-річний водій загинув на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 16 травня у місті Ірпінь на Київщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП травми отримали троє неповнолітніх дітей.