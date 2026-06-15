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15 червня 2026, 09:56

У Моршині на Львівщині зіткнулися три автомобілі: травмувалися троє людей

15 червня 2026, 09:56
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Фото: поліція
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ДТП сталася 14 червня близько 20:30 на вулиці Вокзальній у місті Моршин Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобілі Fiat Punto під керуванням 21-річного мешканця Стрийського району, Opel Zafira, за кермом якого перебував 50-річний житель Стрия, та Audi A4, яким керував 20-річний стриянин.

Внаслідок потрійного зіткнення травми різного ступеня важкості отримали троє людей: водії Fiat та Opel, а також пасажирка Fiat, 18-річна мешканка Стрия. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, зранці 14 червня на Кіровоградщині автомобіль BMW врізався в дерево. Постраждали п'ятеро людей.

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