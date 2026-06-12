Фото: ГСЧС

ДТП произошло 11 июня около 14:30 на трассе возле села Скаловские Хутора Головановского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Водитель автомобиля Skoda Fabia на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и влетел под грузовик MAN.

От полученных травм 53-летний водитель легковушки погиб на месте. Его тело из покореженного авто деблокировали спасатели с помощью специнструментов.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 11 июня на Прикарпатье маршрутка влетела в иномарку. Шестерых травмированных, среди которых один ребенок, доставили в больницу.