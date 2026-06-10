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Во Львовской области врачу-анестезиологу сообщили о подозрении в служебной халатности, что привело к смерти пациента во время медицинской процедуры

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале сентября 2024 года в одной из больниц Золочевского района. Во время эндоскопического обследования в медикаментозном сне умер 62-летний пациент.

Мужчина получил направление от семейного врача из-за боли в кишечнике и анемии. За проведение процедуры и безопасность пациента отвечал врач-анестезиолог.

По данным следствия, медик, имея информацию о сопутствующих заболеваниях пациента, в частности, проблемах с сердцем, перед наркозом не назначил дополнительных обследований, в частности консультаций кардиолога и гематолога.

После введения в состояние медикаментозного сна пациент не очнулся. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Причиной смерти, по заключению экспертизы, стала острая ишемия и инфаркт миокарда.

В 2026 году эксперты установили прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациента.

По данным прокуратуры, во время проведения экспертиз анестезиолог временно занимал должность медицинского директора местной больницы.

После уведомления о подозрении следователи инициировали отстранение медика от должности. Впоследствии заведение здравоохранения уволило его с руководящей должности и перевело на работу врача-анестезиолога. Суд также удовлетворил ходатайство об отстранении от работы, связанной с медицинской деятельностью в этом заведении.

Врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Напомним, в Чернигове правоохранители сообщили о подозрении врачу-анестезиологу одного из частных медицинских центров после смерти 42-летней пациентки. В полиции отмечают, что врач грубо нарушил квалификационные требования и стандарты безопасности в анестезиологии.