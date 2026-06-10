14:52  10 червня
На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух
13:20  10 червня
У Києві знайшли чоловіка, який вбив собаку
09:40  10 червня
На Одещині чоловіка привалило бетонною плитою в покинутій будівлі
UA | RU
UA | RU
10 червня 2026, 16:16

62-річний пацієнт помер під час наркозу: на Львівщині підозрюють анестезіолога

10 червня 2026, 16:16
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Львівщині лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до смерті пацієнта під час медичної процедури

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку вересня 2024 року в одній із лікарень Золочівського району. Під час ендоскопічного обстеження у стані медикаментозного сну помер 62-річний пацієнт.

Чоловік отримав направлення від сімейного лікаря через біль у кишківнику та анемію. За проведення процедури та безпеку пацієнта відповідав лікар-анестезіолог.

За даними слідства, медик, маючи інформацію про супутні захворювання пацієнта, зокрема проблеми із серцем, перед наркозом не призначив додаткових обстежень, зокрема консультацій кардіолога та гематолога.

Після введення в стан медикаментозного сну пацієнт не прокинувся. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Причиною смерті, за висновком експертизи, стала гостра ішемія та інфаркт міокарда.

У 2026 році експерти встановили прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та смертю пацієнта.

За даними прокуратури, під час проведення експертиз анестезіолог тимчасово обіймав посаду медичного директора місцевої лікарні.

Після повідомлення про підозру слідчі ініціювали відсторонення медика від посади. Згодом заклад охорони здоров’я звільнив його з керівної посади та перевів на роботу лікаря-анестезіолога. Суд також задовольнив клопотання про відсторонення від роботи, пов’язаної з медичною діяльністю у цьому закладі.

Лікарю інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, в Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки. У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область підозра Лікар анестезія пацієнт наркоз
Кривавий конфлікт на Львівщині: чоловік жорстоко побив перехожого, зламавши йому череп
09 червня 2026, 19:20
На Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею: він помер у реанімації
09 червня 2026, 11:13
На Львівщині судитимуть чиновницю через смерть 2-річного хлопчика
08 червня 2026, 16:46
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Харківщині вітчим-ґвалтівник доньки загиблого Героя України отримав довічне ув'язнення
10 червня 2026, 16:34
"АЗОВ" вдарив по "тіньовому флоту" росіян у Маріуполі
10 червня 2026, 16:15
Російський терор у Харкові: 10 постраждалих внаслідок ударів по житлових кварталах
10 червня 2026, 15:59
Кадри з фронту: СБС уразили дві ворожі РЛС на Запоріжжі
10 червня 2026, 15:58
На Черкащині батько, який роками ґвалтував власну доньку, проведе за ґратами 15 років
10 червня 2026, 15:47
Родина заступниці міністра юстиції придбала елітні квартири в Києві
10 червня 2026, 15:36
На Волині адвокат взяв хабар за "допомогу" з покаранням за наркозлочини
10 червня 2026, 15:15
Поліцейським і рятувальникам підвищили виплати: Рада ухвалила закон
10 червня 2026, 15:06
На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух
10 червня 2026, 14:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Всі блоги »