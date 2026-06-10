62-річний пацієнт помер під час наркозу: на Львівщині підозрюють анестезіолога

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На Львівщині лікарю-анестезіологу повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до смерті пацієнта під час медичної процедури

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку вересня 2024 року в одній із лікарень Золочівського району. Під час ендоскопічного обстеження у стані медикаментозного сну помер 62-річний пацієнт.

Чоловік отримав направлення від сімейного лікаря через біль у кишківнику та анемію. За проведення процедури та безпеку пацієнта відповідав лікар-анестезіолог.

За даними слідства, медик, маючи інформацію про супутні захворювання пацієнта, зокрема проблеми із серцем, перед наркозом не призначив додаткових обстежень, зокрема консультацій кардіолога та гематолога.

Після введення в стан медикаментозного сну пацієнт не прокинувся. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Причиною смерті, за висновком експертизи, стала гостра ішемія та інфаркт міокарда.

У 2026 році експерти встановили прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та смертю пацієнта.

За даними прокуратури, під час проведення експертиз анестезіолог тимчасово обіймав посаду медичного директора місцевої лікарні.

Після повідомлення про підозру слідчі ініціювали відсторонення медика від посади. Згодом заклад охорони здоров’я звільнив його з керівної посади та перевів на роботу лікаря-анестезіолога. Суд також задовольнив клопотання про відсторонення від роботи, пов’язаної з медичною діяльністю у цьому закладі.

Лікарю інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, в Чернігові правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу одного з приватних медичних центрів після смерті 42-річної пацієнтки. У поліції зазначають, що лікар грубо порушив кваліфікаційні вимоги та загальновизнані стандарти безпеки в анестезіології.