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08 июня 2026, 16:46

Во Львовской области будут судить чиновницу из-за смерти 2-летнего мальчика

08 июня 2026, 16:46
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Фото: Офис Генерального прокурора
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На Львовщине завершено досудебное расследование по делу о гибели 2-летнего мальчика из Мостиской общины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Яворивской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении специалиста Службы по делам детей одного из горсоветов Львовщины. По данным следствия, именно из-за служебной халатности должностного лица погиб 2-летний мальчик из Мостиской общины.

В начале февраля ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался примерно через час. Причиной смерти послужила вирусная инфекция на фоне критического истощения, обезвоживания и острой алкогольной интоксикации. Уровень алкоголя в крови значительно превышал допустимые для взрослых показатели.

Семья, где воспитывалось пятеро малолетних детей, с сентября 2023 года состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Фиксировались ненадлежащие условия обитания, антисанитария, отсутствие отопления, факты домашнего насилия и злоупотребление алкоголем родителями.

За должностными обязанностями контроль за условиями проживания детей должна осуществлять служащая. В то же время должного надзора она не обеспечила: в 2024 году составлено только четыре акта обследования без дат, а с третьего квартала проверки фактически прекратились. Данные о состоянии здоровья детей и медосмотрах по личным делам отсутствовали.

Несмотря на очевидные риски, никаких мер по защите детей, в том числе их извлечение из опасной среды, не принималось.

Действия обвиняемой квалифицированы как служебная халатность, повлекшая гибель человека.

Отдельно в суде уже рассматривается дело в отношении родителей погибшего мальчика за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины).

Напомним, что ранее прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении супругов, чье халатность привело к гибели двухлетнего ребенка. Трагический случай произошел в начале февраля, когда мальчик скончался в реанимационном отделении одной из больниц Яворивского района.

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