Кровавый конфликт на Львовщине: мужчина жестоко избил прохожего, сломав ему череп

Фото: полиция Львовской области

В Яворовщине полицейские задержали злоумышленника, который жестоко избил прохожего В результате происшествия пострадавший госпитализирован в больницу. За совершенное задержанному грозит наказание – до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews .

7 июня около 00:30 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Яворивского района избит мужчина.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники полиции.

Как предварительно установили полицейские, в ту ночь между жителями Яворивского района в возрасте 28 и 34 года возник внезапный конфликт, во время которого старший нанес младшему удар рукой в лицо, нанеся тяжкие телесные повреждения, в частности, множественные переломы костей лицевого скелета и перелом основания черепа.

Пострадавший был госпитализирован.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи, при процессуальном руководстве органов прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в городе Бахмач Черниговской области полиция задержала 49-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из автоматического оружия из окна собственного дома 8 июня.