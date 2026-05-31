На Львівщині іноземка заради російських грошей "шпигувала" за ЗСУ

У травні минулого року жінка знаходилась у Києві. У Telegram вона почала спілкуватися з чоловіком, який знаходився на окупованій території. За гроші вона погодилась знімати відео розташування військових обʼєктів.



Протягом кількох місяців вона збирала інформацію. Зокрема, в одному з селищ Львівської області жінка вела зйомку з відеореєстратора авто. Також одного разу вона у Києві знімала на відео людину (ймовірно, військового). Оплату за виконання завдання вона отримувала на банківську картку та криптогаманець.



Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, він передавав дані росіянам про військовий аеродром.