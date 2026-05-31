31 травня 2026, 10:20

На Львівщині іноземка заради російських грошей "шпигувала" за ЗСУ

Фото з відкритих джерел
У Львівській області судили громадянку Казахстану. Жінка збирала дані про ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні минулого року жінка знаходилась у Києві. У Telegram вона почала спілкуватися з чоловіком, який знаходився на окупованій території. За гроші вона погодилась знімати відео розташування військових обʼєктів.

Протягом кількох місяців вона збирала інформацію. Зокрема, в одному з селищ Львівської області жінка вела зйомку з відеореєстратора авто. Також одного разу вона у Києві знімала на відео людину (ймовірно, військового). Оплату за виконання завдання вона отримувала на банківську картку та криптогаманець.

Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, він передавав дані росіянам про військовий аеродром.

суд агент рф Львівська область
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
