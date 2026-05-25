На Львівщині чоловік матиме проблеми з законом після того, як показав у соцмережі гранату

В одній із соціальних мереж житель Львівщини у прямому ефірі показував предмет, схожий на гранту. Виявилось, поліція не пройшла повз

24 березня правоохоронцям розповіли про чоловіка, яикй під час прямої трансляції в одній з соціальних мереж продемонстрував предмет, схожий на гранату. Поліція одразу знайшла чоловіка.

Це виявився 40-річний житель одного з селиз Самбірського району, який є цивільним. Його затримали. При собі чоловік мав гранату РГН з підривачем, яку вибухотехніки вилучили. Він отримав підозру щодо незаконного оводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Тепер чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

