На Львівщині у водоймі виявили тіло чоловіка

У селі Купче Буської громади Львівської області 3 травня виявили тіло чоловіка у водоймі

Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Інцидент стався близько 12:00.

За даними рятувальників, на відстані 5-6 метрів від берега місцевої водойми було виявлено тіло чоловіка 1989 року народження.

На місце події прибуло пожежно-рятувальне відділення. За допомогою човна рятувальники дістали тіло загиблого з води та передали його працівникам поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії.

