На Львівщині у водоймі виявили тіло чоловіка
У селі Купче Буської громади Львівської області 3 травня виявили тіло чоловіка у водоймі
Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.
Інцидент стався близько 12:00.
За даними рятувальників, на відстані 5-6 метрів від берега місцевої водойми було виявлено тіло чоловіка 1989 року народження.
На місце події прибуло пожежно-рятувальне відділення. За допомогою човна рятувальники дістали тіло загиблого з води та передали його працівникам поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії.
Нагадаємо, 11 квітня у селищі Верховина на Прикарпатті рятувальники вилучили з води тіло місцевого мешканця. Загиблого виявили в річці Чорний Черемош. Правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі чоловіка.