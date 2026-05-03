РФ атаковала Украину 268 БпЛА и ракетой: есть попадания на 15 локациях

В ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 249 вражеских беспилотников в разных регионах страны – на севере, юге, востоке и западе.

В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БпЛА на 15 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых целей в одном из районов.

Напомним, в субботу, 2 мая, вражеские беспилотники типа "Шахед" снова атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Предварительно обошлось без пострадавших.