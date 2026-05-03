10:10  03 мая
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
18:36  02 мая
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
19:13  02 мая
В Николаевской области мужчина напугал посетителей супермаркета ружьем
UA | RU
UA | RU
03 мая 2026, 09:01

РФ атаковала Украину 268 БпЛА и ракетой: есть попадания на 15 локациях

03 мая 2026, 09:01
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 249 вражеских беспилотников в разных регионах страны – на севере, юге, востоке и западе.

В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БпЛА на 15 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых целей в одном из районов.

Напомним, в субботу, 2 мая, вражеские беспилотники типа "Шахед" снова атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Предварительно обошлось без пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война БПЛА ракета ПВО
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
02 мая 2026, 18:36
Удар КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина, среди раненых – ребенок
02 мая 2026, 17:24
Силы обороны поразили российские "Искандеры", РЛС "Подлет" и склады боеприпасов
02 мая 2026, 16:14
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
03 мая 2026, 10:10
Николаев под ударом баллистики: двое пострадавших
03 мая 2026, 09:51
РФ ударила по Одесщине: погибли два человека, пятеро ранены
03 мая 2026, 09:13
В Николаевской области мужчина напугал посетителей супермаркета ружьем
02 мая 2026, 19:13
В Ровно обезвредили боевую часть "Шахеда", который попал в дом и не взорвался
02 мая 2026, 18:36
На трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
02 мая 2026, 17:58
Удар КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина, среди раненых – ребенок
02 мая 2026, 17:24
В Киеве произошла стрельба из-за конфликта на дороге
02 мая 2026, 16:43
Силы обороны поразили российские "Искандеры", РЛС "Подлет" и склады боеприпасов
02 мая 2026, 16:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »