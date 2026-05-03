На Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП: є постраждалий

У суботу, 2 травня, близько 16:30 у селі Станимир Перемишлянської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що 12-річний водій електроскутера Cross не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся

У результаті ДТП травми отримав пасажир – 13-річний мешканець села Давидів. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні "Охматдит". Медики діагностували у постраждалого струс головного мозку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція закликає батьків уважніше контролювати дозвілля дітей та нагадувати їм про правила безпеки на дорозі.

