03 травня 2026, 11:52

На Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП: є постраждалий

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 2 травня, близько 16:30 у селі Станимир Перемишлянської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що 12-річний водій електроскутера Cross не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся

У результаті ДТП травми отримав пасажир – 13-річний мешканець села Давидів. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні "Охматдит". Медики діагностували у постраждалого струс головного мозку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція закликає батьків уважніше контролювати дозвілля дітей та нагадувати їм про правила безпеки на дорозі.

Нагадаємо, 1 травня на трасі у Львівській області зіткнулися два авто Hyundai Ioniq 5 та BMW 530. Внаслідок ДТП постраждали водії обох автівок, чоловіки 39 та 59 років відповідно. Також травми отримали 48-річний пасажир Hyundai та 47-річна пасажирка BMW. Усіх постраждалих госпіталізували.

ДТП ПДР діти Львівська область лікарня неповнолітні
