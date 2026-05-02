Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Hyundai Ioniq 5 и BMW 530.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, мужчины 39 и 59 лет соответственно. Также травмы получили 48-летний пассажир Hyundai и 47-летняя пассажирка BMW. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 апреля вблизи Бородянки на Киевщине столкнулись шесть автомобилей. Пострадали пять человек.