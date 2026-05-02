На трассе во Львовской области столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
ДТП произошло 1 мая около 11:25 вблизи села Пасеки-Зубрицкие Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись автомобили Hyundai Ioniq 5 и BMW 530.
В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, мужчины 39 и 59 лет соответственно. Также травмы получили 48-летний пассажир Hyundai и 47-летняя пассажирка BMW. Всех пострадавших госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 28 апреля вблизи Бородянки на Киевщине столкнулись шесть автомобилей. Пострадали пять человек.
01 мая 2026
